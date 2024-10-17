Два человека погибли на трассе в Иловлинском районе По предварительной информации, в 22-30 час. на 872 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112» и «МАЗ».
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Два человека погибли на трассе в Иловлинском районе По предварительной информации, в 22-30 час. на 872 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-2112» и «МАЗ».