Страна и люди
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Страна и люди

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Собянин: попытка Киева сорвать выборы массированной атакой провалилась

Собянин: попытка Киева сорвать выборы массированной атакой провалилась

  По словам столичного мэра, со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА, из них 450 - на подлете к Москве.

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Новый комментарий от пользователя
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Ураганов Иван

Ну как провалилась,добили НПЗ в Капотне,попали в жилые дома,есть жертвы!Вот только непонятно,откуда у них столько дронов,ведь сообщают,что все склады с дронами и комплектующими и ракетами уничтожены!Неужели гейропа успела подвести ?