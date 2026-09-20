Собянин: попытка Киева сорвать выборы массированной атакой провалилась

По словам столичного мэра, со вчерашнего дня на всех рубежах отбито более 1600 БПЛА, из них 450 - на подлете к Москве.
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ХРАНИ ГОСПОДЬ РОССИЮ И РОССИЯН!!!
Ну как провалилась,добили НПЗ в Капотне,попали в жилые дома,есть жертвы!Вот только непонятно,откуда у них столько дронов,ведь сообщают,что все склады с дронами и комплектующими и ракетами уничтожены!Неужели гейропа успела подвести ?