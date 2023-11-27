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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сперс» потерпели 12-е поражение подряд. Антирекорд клуба составляет 16 матчей

«Сан-Антонио» в воскресенье проиграл на выезде «Денверу» со счетом 120:132, потерпев 12-е поражение подряд.

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