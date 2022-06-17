«Спецоперация Z»: Антоновский мост под Херсоном для России важен почти как Крымский

Продолжают расходиться пропагандистские круги на воде относительно обещания украинского генерала Дмитрия Марченко сделать Крымский мост целью № 1 для обещанных американцами Киеву 227-мм РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
Продолжают расходиться пропагандистские круги на воде относительно обещания украинского генерала Дмитрия Марченко сделать Крымский мост целью № 1 для обещанных американцами Киеву 227-мм РСЗО M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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