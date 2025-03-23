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Русская весна

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Киев понял, что удержать власть сможет только на штыках, заявил Азаров

Киев понял, что удержать власть сможет только на штыках, заявил Азаров

Проект закона о применении оружия нацгвардией Украины против мирных протестующих является попыткой украинских властей создать правовую базу для силового подавления протестов, заявил бывший премьер Николай Азаров, по его мнению, киевский режим способен удержать власть только «на штыках».

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