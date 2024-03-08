Константинополь XII в.: по пути к катастрофе

Иисус и Св. Георгий. Лист-эскиз для книги. XIII в. Музей августинцев. Фрайбург. ФРГ Когда императоры губят империюВ 1158 году император Мануил I после поражения его экспедиции в Калабрии подписал мирный договор с королем Вильгельмом I Сицилийским (1126–1166).
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