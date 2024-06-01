В амфитеатре парка Галицкого в Краснодаре на большом экране покажут мультфильмы и кино для детей

В амфитеатре парка Галицкого в Краснодаре на большом экране покажут мультфильмы и кино для детейВ парке Галицкого в Краснодаре все выходные бут показывать на большом экране мультфильмы и кино для маленьких зрителей.
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