НАТО вступит в войну с РФ после поражения Украины – вице-президент США при Трампе

Слушай сюда, мерзавец и предатель, а разве сейчас Россия не с НАТО воюет, пора уже руки в гору и упасть к ногам Путина!😜👈👍👀

федор

Ушлёпок пиндосовский смотри а то в штаны наделаешь от перенапряги. Ты мразь можешь только воевать с папуасами. Но если хочешь сдохнуть вместе со своим пиндостаном , то вперёд и с песней.