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НАТО вступит в войну с РФ после поражения Украины – вице-президент США при Трампе

НАТО вступит в войну с РФ после поражения Украины – вице-президент США при Трампе

Прямой национальный интерес США и других стран Запада состоит в том, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте с РФ.

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Комментарии
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Лев Добрый
Слушай сюда, мерзавец и предатель, а разве сейчас Россия не с НАТО воюет, пора уже руки в гору и упасть к ногам Путина!😜👈👍👀
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15 час.
федор
Ушлёпок пиндосовский смотри а то в штаны наделаешь от перенапряги. Ты мразь можешь только воевать с папуасами. Но если хочешь сдохнуть вместе со своим пиндостаном , то вперёд и с песней.
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14 час.

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