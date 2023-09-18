НАТО вступит в войну с РФ после поражения Украины – вице-президент США при Трампе
Прямой национальный интерес США и других стран Запада состоит в том, чтобы Украина не потерпела поражение в конфликте с РФ.
Комментарии
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Слушай сюда, мерзавец и предатель, а разве сейчас Россия не с НАТО воюет, пора уже руки в гору и упасть к ногам Путина!😜👈👍👀
Ушлёпок пиндосовский смотри а то в штаны наделаешь от перенапряги. Ты мразь можешь только воевать с папуасами. Но если хочешь сдохнуть вместе со своим пиндостаном , то вперёд и с песней.
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