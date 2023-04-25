В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить гражданам, имеющим административное наказание за пьяное вождение самоката, пользоваться кикшерингом, передает RT.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить гражданам, имеющим административное наказание за пьяное вождение самоката, пользоваться кикшерингом, передает RT.
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