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В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

В Госдуме предложили ввести пожизненный запрет на аренду самокатов за пьяную езду

Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минтранса РФ Виталия Савельева, в котором предложил пожизненно запретить гражданам, имеющим административное наказание за пьяное вождение самоката, пользоваться кикшерингом, передает RT.

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