Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Смоленскому предпринимателю ограничили выезд из страны

Смоленскому предпринимателю ограничили выезд из страны

Мужчина не спешил выплачивать уголовный штраф за незаконное предпринимательство. По сообщению УФССП по Смоленской области, ранее предприниматель приобрел партию немаркированных табачных изделий с намерением продавать их в принадлежащем ему торговом павильоне.

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