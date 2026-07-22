Смоленскому предпринимателю ограничили выезд из страны

Мужчина не спешил выплачивать уголовный штраф за незаконное предпринимательство. По сообщению УФССП по Смоленской области, ранее предприниматель приобрел партию немаркированных табачных изделий с намерением продавать их в принадлежащем ему торговом павильоне.