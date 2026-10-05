Генерала Никитушкина подозревают в получении взятки в особо крупном размере

Обвинение в получении взятки в особо крупном размере предъявило начальнику управления учебно-материальной базы ВС РФ генерал-майору Сергею Никитушкину главное военное следственное управление СКР, со ссылкой на два источника сообщает 5 октября РБК.
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