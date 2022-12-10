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Англия не выигрывает топ-турниры 56 лет. Единственная победа в истории – на ЧМ-1966

Англия не выигрывает топ-турниры 56 лет. Единственная победа в истории – на ЧМ-1966

Сборная Англии продлила серию без побед на футбольных топ-турнирах. Команда Гарета Саутгейта уступила Франции (1:2) в четвертьфинале ЧМ-2022.

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