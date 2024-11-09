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Власти Самарской области заверили хоккеистов «Лады», что задолженность по зарплате будет погашена

Власти Самарской области заверили хоккеистов «Лады», что задолженность по зарплате будет погашена

Капитан «Лады» Михаил Фисенко заявил, что представитель губернатора Самарской области заверил хоккеистов, что задолженность по зарплате будет погашена.

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