Власти Самарской области заверили хоккеистов «Лады», что задолженность по зарплате будет погашена

Капитан «Лады» Михаил Фисенко заявил, что представитель губернатора Самарской области заверил хоккеистов, что задолженность по зарплате будет погашена.
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