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Орловские новости

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В Хотынце обустроили парковку для инвалидов после прокурорской проверки

В Хотынце обустроили парковку для инвалидов после прокурорской проверки

Ранее возле учреждения культуры в Хотынце не было дорожных знаков и разметки для парковки инвалидов. После представления прокуратуры нарушения устранили, а виновного чиновника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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