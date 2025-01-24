Рогов: ВС России сорвали переброску военной техники ВСУ на Запорожском фронте

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о серии ударов на двух участках Запорожской линии фронта, по его словам, ВС России сорвали переброску военной техники противника.
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