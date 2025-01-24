RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 456 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Радостева
    И вот чем он отличается от клоуна Зеленского?Политолог объясни...
  • Ирина Некрасова
    Жить нужно на Родине. И точка.Жительница Англии...
  • Михаил Бердников
    Трамп,конечно же знает больше наших учёных и разработчиков "Орешника"...У него же за спиной целая армия военных НИИ и...Политолог объясни...

Рогов: ВС России сорвали переброску военной техники ВСУ на Запорожском фронте

Рогов: ВС России сорвали переброску военной техники ВСУ на Запорожском фронте

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал о серии ударов на двух участках Запорожской линии фронта, по его словам, ВС России сорвали переброску военной техники противника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх