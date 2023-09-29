OilPrice: Европе оказался не нужен азербайджанский газ

То, что глава Еврокомиссии попыталась обратить себе на пользу в качестве пиар акции, обернулось бесполезным торговым соглашением, которое к тому же оказало негативное геополитическое воздействие и испортило имидж Евросоюзу.
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