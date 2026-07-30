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Аргументы недели

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В Челябинске впервые покажут спектакль «Алеко» с Ильдаром Абдразаковым

В Челябинске впервые покажут спектакль «Алеко» с Ильдаром Абдразаковым

В октябре впервые в Челябинске выступит Севастопольский государственный театр оперы и балета. Коллектив представит премьеру – оперу Сергея Рахманинова, режиссером-постановщиком которой выступил художественный руководитель театра, народный артист России Ильдар Абдразаков.

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