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Царьград

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Цены на бензин в Ростове рухнули: АИ-95 подешевел на 35 рублей

Цены на бензин в Ростове рухнули: АИ-95 подешевел на 35 рублей

За неделю с 6 по 13 октября в Ростове подешевели все основные марки бензина и дизельное топливо, а наибольшее снижение зафиксировано в сетевом сегменте: верхняя граница цены АИ-95 упала на 34,9 рубля — до 75 рублей за литр.

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