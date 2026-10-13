Цены на бензин в Ростове рухнули: АИ-95 подешевел на 35 рублей

За неделю с 6 по 13 октября в Ростове подешевели все основные марки бензина и дизельное топливо, а наибольшее снижение зафиксировано в сетевом сегменте: верхняя граница цены АИ-95 упала на 34,9 рубля — до 75 рублей за литр.