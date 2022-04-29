Происшествия

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В Томске полицейские совместно со студентами-волонтерами, подготовили автоплощадку для обучения детей основам дорожной безопасности к летнему сезону

Сотрудники полиции организовали «субботник» в автогородке «Планета безопасности», расположенном на переулке Совпартшкольном города Томска.

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