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В рамках "большого проекта по исламизации России" взялись за детей. Тревогу забил политолог: "Это очень опасно"

В рамках "большого проекта по исламизации России" взялись за детей. Тревогу забил политолог: "Это очень опасно"

В рамках "большого проекта по исламизации России" взялись уже за детей. Тревогу в связи с этим в прямом эфире забил политолог Николай Севостьянов: "Это очень опасно".

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Одиссей

"незаконная миссионерская деятельность является вполне себе наказуемым деянием, за которое нужно нести ответственность,"
Ну, и где посадки? Куда смотрят правоохранители? Прокуратура? Детские омбудсмены (тьфу!!! слово-то какое поганое!!!) Родительские комитеты?
У нас вообще, Законы работают или нет???!