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«Спартак» не готов бороться с «Зенитом» за чемпионство. ЦСКА способен дать бой, но они далеко». Самедов об РПЛ

Александр Самедов высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ. — Как оцениваете уровень конкуренции в РПЛ? Согласны с тем, что бороться с «Зенитом», исходя из его состава и возможностей, невозможно? — Согласен.

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