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Не может остановиться: Джастин Бибер стремительно движется к банкротству

Не может остановиться: Джастин Бибер стремительно движется к банкротству

Певец потерял контроль над собой. Джастин Бибер со своей беременной женой LEGION-MEDIAЭйфория, в которую погрузился 27-летний Бибер после того, как узнал о беременности своей жены, может дорого ему обойтись — в буквальном смысле слова.

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