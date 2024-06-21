Не может остановиться: Джастин Бибер стремительно движется к банкротству

Певец потерял контроль над собой. Джастин Бибер со своей беременной женой LEGION-MEDIAЭйфория, в которую погрузился 27-летний Бибер после того, как узнал о беременности своей жены, может дорого ему обойтись — в буквальном смысле слова.
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