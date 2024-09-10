«Лаборатория Касперского» и «Атом» представили прототип шлюза безопасности электрокара

Разработчики электрокара «Атом» представили прототип шлюза безопасности электромобиля. Блок разработан совместно с «Лабораторией Касперского» и будет защищать «Атомы» от киберугроз: заражений вирусами, подмены ПО во время обновления и прочего.
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