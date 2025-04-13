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Царьград

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Жители Мелитополя изменили отношение к России. Город стал "одним целым" со страной

Жители Мелитополя изменили отношение к России. Город стал "одним целым" со страной

Жители Мелитополя стали лучше жить после освобождения от украинской власти. Россия обустраивает город по-новому.

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