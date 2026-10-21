Компания внедряет новые форматы отбора программистов, в которых оценивают способность анализировать решения ИИ, составлять запросы и интегрировать искусственный интеллект в продукты Google меняет систему найма инженеров-программистов, адаптируя технические собеседования к работе с искусственным интеллектом.