Компания внедряет новые форматы отбора программистов, в которых оценивают способность анализировать решения ИИ, составлять запросы и интегрировать искусственный интеллект в продукты Google меняет систему найма инженеров-программистов, адаптируя технические собеседования к работе с искусственным интеллектом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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