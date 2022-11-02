Бен Уоллес заявил о проблеме с подготовкой пилотов для британских истребителей F-35

Великобритания закупила американские истребители пятого поколения F-35, но существуют сложности, из-за которой эксплуатация этих самолетов до сих пор является проблематичной.
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