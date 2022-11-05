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Швентек сыграет с Соболенко в полуфинале итогового, Саккари ждет победительницу матча между Касаткиной и Гарсия

Определилась первая полуфинальная пара на итоговом турнире WTA. Арина Соболенко, которая заняла второе место в группе Нэнси Ричи, поборется с Игой Швентек, обеспечившей себе первое место в группе Трэйси Остин.

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