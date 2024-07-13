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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вайсфельд о матче звезд КХЛ и НХЛ: «Для популяризации хоккея – очень здорово. Было бы хорошо сделать такую историю традиционной»

Игра состоится 20 июля в Москве. – С точки зрения популяризации хоккея проведение такого матча – это очень здорово.

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