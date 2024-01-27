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Закон, порядок, государство

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Новобранцы авиационных частей Тверского соединения ВТА приняли Военную присягу

Новобранцы авиационных частей Тверского соединения ВТА приняли Военную присягу

Все новобранцы прошли проверку на профессиональную пригодность, получили начальные знания и навыки по основным предметам общевойсковой и боевой подготовки.

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