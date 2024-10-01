Тирасполь обвинил Кишинёв в попытке прикрыть репрессии против Приднестровья

Кишинёв пытается прикрыть репрессивные действия против жителей Приднестровья заявлениями, что в Молдавии адаптируют законодательство под нормы ЕС, заявил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев в интервью, опубликованном 1 октября РИА Новости.
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