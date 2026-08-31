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Вечерний Новосибирск

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Какие необычные и редкие вакансии востребованы в Новосибирской области

Какие необычные и редкие вакансии востребованы в Новосибирской области

Продавец премиум-сыров Эта вакансия подойдет настоящему сырному гурману. Продавцу-консультанту предстоит стать сырным сомелье и предлагать покупателям разные виды сыра из всех уголков мира, в том числе редкие и необычные, а также крафтовые сорта.

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