Какие необычные и редкие вакансии востребованы в Новосибирской области

Продавец премиум-сыров Эта вакансия подойдет настоящему сырному гурману. Продавцу-консультанту предстоит стать сырным сомелье и предлагать покупателям разные виды сыра из всех уголков мира, в том числе редкие и необычные, а также крафтовые сорта.