Как же сложно наводить порядок

Эти самвелы не должны чувствовать себя в России так наглоуверенно. Поставить на свое место. Они недограждане, а не граждане России...

л

людмила

Наверняка. зная о такой мощной поддержке диаспоры, Пилосян чувствовал абсолютную безнаказанность, намеренно отнимая жизнь у человека, выстоявшего в боевых действиях и нашедшего смерть на родине от его руки. Мало наказать рецидивиста, надо разворошить это армавирское змеиное гнездо.