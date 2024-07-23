Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Valentina hohlova
    а ты кто? инагент. миллионы агрессивных мужиков рожающих стругающих младенцев в геометрической прогрессии. так кто пр...От чистого сердца...
  • людмила
    А ты провокатор.От чистого сердца...
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    Наверняка. зная о такой мощной поддержке диаспоры, Пилосян чувствовал абсолютную безнаказанность, намеренно отнимая ж...Как же сложно нав...

Как же сложно наводить порядок

Как же сложно наводить порядок

О таком предупреждали, хорошо, что за таких взялись: Задержан следователь, который покрывал предполагаемого убийцу участника СВО в Армавире.

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Комментарии
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Александр Рожков
Эти самвелы не должны чувствовать себя в России так наглоуверенно. Поставить на свое место. Они недограждане, а не граждане России...
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7 час.
Александр Корякин
Ждём суда??
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4 час.
л
людмила
Наверняка. зная о такой мощной поддержке диаспоры, Пилосян чувствовал абсолютную безнаказанность, намеренно отнимая жизнь у человека, выстоявшего в боевых действиях и нашедшего смерть на родине от его руки. Мало наказать рецидивиста, надо разворошить это армавирское змеиное гнездо.
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56 мин.

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