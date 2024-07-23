О таком предупреждали, хорошо, что за таких взялись: Задержан следователь, который покрывал предполагаемого убийцу участника СВО в Армавире.
Как же сложно наводить порядок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Рожков
Эти самвелы не должны чувствовать себя в России так наглоуверенно. Поставить на свое место. Они недограждане, а не граждане России...
Ответить
7 час.
Александр Корякин
Ждём суда??
Ответить
4 час.
л
людмила
Наверняка. зная о такой мощной поддержке диаспоры, Пилосян чувствовал абсолютную безнаказанность, намеренно отнимая жизнь у человека, выстоявшего в боевых действиях и нашедшего смерть на родине от его руки. Мало наказать рецидивиста, надо разворошить это армавирское змеиное гнездо.
Ответить
56 мин.
Свежие комментарии