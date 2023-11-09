Здания сельхозакадемии, ДВФУ и центра агротехнологий реконструируют в Уссурийске

Новый научно-образовательный кластер намерены создать в Уссурийске. Для этого президент Владимир Путин поручил провести капремонт и комплексное переоснащение зданий бывшей ПГСХА, научного центра агробиотехнологий имени Чайки и здания ДВФУ, сообщает ИА UssurMedia.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии