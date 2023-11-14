Савёловский посад
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Савёловский посад

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Старшеклассники из Савёловского получат шанс на реализацию своих бизнес-идей

Старшеклассников и студентов из Москвы, в том числе и из Савёловского района пригласили принять участие в акселераторе технологических проектов «Технолидеры Москвы» и получить шанс на реализацию своих бизнес-идей в научно-технической сфере.

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