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В Харькове был ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери

В Харькове был ликвидирован лучший снайпер Франции Эрнесто Барбьери

Париж был вынужден нехотя признать смерть нескольких своих знаменитых наёмников.16 января Минобороны России прямым текстом заявило об уничтожении 60 французских наёмников, местом расположения которых был Харьков.

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