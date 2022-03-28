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«Я действительно думаю, что Путин значительно богаче меня», — Илон Маск не считает себя самым богатым человеком в мире

«Я действительно думаю, что Путин значительно богаче меня», — Илон Маск не считает себя самым богатым человеком в мире

Генеральный директор Tesla Илон Маск вернул себе титул самого богатого человека в мире в конце 2021 года, когда он обогнал Джеффа Безоса из Amazon.

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