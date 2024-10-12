Отряды «Хезболлы» атаковали штаб израильской армии в Цфате

Бойцы ливанского отряда «Хезболла» атаковали ракетами город Тверия и штаб войск Израиля в Цфате. Кроме того, под атаку попали армейские казармы и предприятие по производству взрывчатых веществ, сообщает телеканал Al-Mayadeen.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии