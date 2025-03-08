Церковь не поддерживает празднование Международного женского дня. В православии на замену 8 марта есть другой праздник.
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Церковь не поддерживает празднование Международного женского дня. В православии на замену 8 марта есть другой праздник.