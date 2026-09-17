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Царьград

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НАБУ обвиняет 107 украинских депутатов в коррупции с 2022 года

НАБУ обвиняет 107 украинских депутатов в коррупции с 2022 года

С 24 февраля 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения в коррупции против 107 депутатов, из которых 32 получили приговоры.

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