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Средняя зарплата в Петербурге составила 90 тысяч: спасибо полезным ископаемым

Средняя зарплата в Петербурге составила 90 тысяч: спасибо полезным ископаемым

Средняя зарплата петербуржца за сентябрь 2023 года составила 90 тысяч рублей. При этом самые высокие зарплаты получают работники сектора добычи полезных ископаемых, а самые низкие – работники сферы почтовой связи и курьерской деятельности.

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