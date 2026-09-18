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Царьград

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Нарколог напомнил о вреде приёма лекарств вместе со спиртными напитками

Нарколог напомнил о вреде приёма лекарств вместе со спиртными напитками

Врач назвал несколько групп медикаментов, с которыми алкоголь особенно несовместим.Совместный приём алкоголя и лекарств может быть опасен для здоровья: этанол меняет действие препаратов и усиливает токсическую нагрузку на организм.

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