TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 047 подписчиков

Отказ от легких ролей, драма с сыном и добровольное одиночество: как живет звезда «Мажора» Дмитрий Шевченко

Отказ от легких ролей, драма с сыном и добровольное одиночество: как живет звезда «Мажора» Дмитрий Шевченко

Сыграв более девяноста ролей, от хлыща Артурчика в «Дне рождения Буржуя» и коварного Шуллера в «Бедной Насте» до начальника отдела Пряникова в популярном «Мажоре», Дмитрий Шевченко неожиданно пропал с экранов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым