Отказ от легких ролей, драма с сыном и добровольное одиночество: как живет звезда «Мажора» Дмитрий Шевченко

Сыграв более девяноста ролей, от хлыща Артурчика в «Дне рождения Буржуя» и коварного Шуллера в «Бедной Насте» до начальника отдела Пряникова в популярном «Мажоре», Дмитрий Шевченко неожиданно пропал с экранов.