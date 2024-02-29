В США опубликовали список заболеваний Байдена

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Федор Родников
Ну и кому это нах интересно?-старый человек со своими болячками,а журнашлюхам лишь бы поднять волну.
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16 час.

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