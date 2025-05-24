В Удмуртии грибник утонул в пруду

Можга. Удмуртия. 23 мая 54-летний житель Можги ушел в лес за грибами и не вернулся. Местные жители отправились на поиски пропавшего и ночью обнаружили и извлекли тело погибшего мужчины из Кинягильского пруда около села Можга.
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