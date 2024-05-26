Жители Каргополя подключились к Международной акции «Сад Памяти»

Алина Белова

Да, это прекрасная акция и необходимая. Но не надо забывать о восстановлении лесов беспощадно уничтожаемых пожарами и вырубаемыми ворами для продажи Нужна ПРОГРАММА восстановления лесов и Мишустин должен заняться этим вопросом.