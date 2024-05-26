Жители Каргополя подключились к Международной акции «Сад Памяти»

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Комментарии
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Алина Белова
Да, это прекрасная  акция  и необходимая.  Но не надо забывать о восстановлении лесов  беспощадно  уничтожаемых  пожарами  и  вырубаемыми  ворами для продажи  Нужна  ПРОГРАММА  восстановления лесов и Мишустин  должен  заняться  этим вопросом.
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