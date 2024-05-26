Жители Каргополя подключились к Международной акции «Сад Памяти»

Акция состоялась на территории детского парка, распложенного на улице ЧесноковаЖители правобережной части города, участники районного совета ветеранов войны и труда, волонтёры из ресурсного центра добровольчества и сотрудники администрации района посадили ели и сосны, а также кусты сирени и форзиции.
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