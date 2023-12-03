Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Прибалтике пора тушить свет. Там нет законных государств, заявили политологи

Блокаду Калининграда Литве прощать нельзя. И Финляндию за Ленинград зря простили Михаил Зубов Фото: Виталий Невар/ТАСС Материал комментируют: Константин Смирнов Сергей Михеев Литва усиливает блокаду Калининградской области.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Почему мы не уничтожим эти фашиствующие и русофобские банды приебалтийских подонков, почему РОССИЯ не вернёт принадлежащие нам территории этих недо-государств....
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7 час.
Александр Самойлик
пора заказать им музыку Вагнера!!!!!
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4 час.
Владимир Петросов
Чтобы Калининград не испытывал затруднений с поставками из России в Россию, необходимо прорубить какой-нибудь &quot;Лачинский коридор&quot; шириной порядка 1 км. и тогда Литва мигом научится себя вести.
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2 час.

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