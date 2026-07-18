«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями

Решение Батьки взбудоражило российских блогеров, которые мало представляют, как устроена миграционная политика у соседей Игорь Молчанов Фото: Павел Симаков/ТАСС Несколько дней назад прошла информация о том, что президенты Беларуси Александр Лукашенко и Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран.