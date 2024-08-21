«Хохол продакшн» и российские граждане

Анатолий Рябенко Бить насмерть всех хохлов под их лозунг:"до последнего украинца". Это абсолютно правильно. Это их изобретение поскольку перспектива им хорошей жизни не светит. В России им места нет, а на Украине или тюрьма или побег за рубеж как это сделали фашисты эсэсовцы Германии после гибели в войне с Россей.

Елена Хараничева "Почти все кто громче всех рот разевают - бывшие хохлы?" - Конечно! Они боятся, что русские их не примут, не признают, вот и отводят от себя малейшее подозрение, что они в душе остались такими же хохл@ми.