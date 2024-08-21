Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Хохол продакшн» и российские граждане

«Хохол продакшн» и российские граждане

Военблогерская вольница. Ассоциации. Вообще вся эта военблогерская вольница сильно напоминает мне откровенную махновщину.

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Комментарии
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Анатолий Рябенко
Бить насмерть всех хохлов под их лозунг:&quot;до последнего украинца&quot;. Это абсолютно правильно. Это их изобретение поскольку перспектива им хорошей жизни не светит. В России им места нет, а на Украине или тюрьма или побег за рубеж как это сделали фашисты эсэсовцы Германии после гибели в войне с Россей.
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5 час.
Елена Хараничева
&quot;Почти все кто громче всех рот разевают - бывшие хохлы?&quot; - Конечно! Они боятся,  что русские их не примут, не признают, вот и отводят от себя малейшее подозрение, что они в душе остались такими же хохл@ми.
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4 час.
Екатерина
Всю эту орущую хозляцкую мразь стрелять в упор! Это биомуслр уничтожить всех
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4 час.

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