Майя Санду созывает заседание Высшего совета безопасности

Президент Республики Молдова Майя Санду созовет во вторник, 14 января, заседание Высшего совета безопасности (ВСБ) для обсуждения ситуации в энергетическом секторе и мер помощи населению, сообщает пресс-служба президента.
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