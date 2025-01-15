Трамп против элит Старого света?

Уходящему президенту США Джо Байдену он посоветовал «просто досидеть», а не хлопать дверью. «Сейчас администрация Байдена, … [хочет] напоследок нагадить следующей администрации, как это сделал Барак Обама за три недели до [первой] инаугурации Дональда Трампа», - констатировал Лавров.