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УтроNews

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Это территории Россия давала,никакая не Германия или Франция которые нос туда суют!РФ не отдаст новы...
  • Eduard
    Отдать Украине.....ли?Все знают,что Европа и НАТО на Украину нацелены! Зачем нам врагов у себя же иметь,а словам давн...РФ не отдаст новы...
  • igor kim
    Строительство этих потоков большая ошибка.Лавров заявил о п...

Трамп против элит Старого света?

Трамп против элит Старого света?

Уходящему президенту США Джо Байдену он посоветовал «просто досидеть», а не хлопать дверью. «Сейчас администрация Байдена, … [хочет] напоследок нагадить следующей администрации, как это сделал Барак Обама за три недели до [первой] инаугурации Дональда Трампа», - констатировал Лавров.

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